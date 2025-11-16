ACTO
El Pla d’Urgell rinde homenaje a las mujeres rurales de la comarca
Golmés acogió ayer la celebración del Día Internacional de la Mujer Rural, organizada por la Federació de Dones del Pla d’Urgell y la Associació de Dones l'Argelaga de Golmés, en colaboración con el consell del Pla d'Urgell. Durante la jornada se pronunciaron varios discursos institucionales en reconocimiento al papel esencial de las mujeres rurales en el desarrollo del territorio. Además, se presentó la obra teatral Dones Fermes.