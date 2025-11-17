¿Qué incluye el kit de emergencia que recomienda la Generalitat?

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El Departamento de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat ha puesto en marcha una campaña para fomentar la preparación ciudadana ante posibles situaciones de emergencia. La iniciativa, liderada por la consellera Núria Parlon, pretende que las familias catalanas dispongan de kits de emergencia a sus hogares para poder autoprotegerse en caso de incidentes como apagadas eléctricas, inundaciones que provoquen aislamientos o confinamientos por varios motivos.

La campaña, que ya es visible esta semana tanto en medios de comunicación como en espacios públicos, busca transformar la actitud de la ciudadanía de pasiva a activa en materia de autoprotección. "Queremos fomentar la prevención y reducir la sensación de estrés e indefensión" ha explicado Parlon, destacando la importancia de la corresponsabilidad en la gestión de emergencias. El Govern considera fundamental que la población disponga de los recursos necesarios para poder afrontar las primeras horas o días de una situación crítica hasta que los servicios de emergencia puedan intervenir.

¿Qué tiene que incluir un kit de emergencia?

Los kits recomendados por Protección Civil contienen elementos básicos que pueden marcar la diferencia en situaciones críticas. Entre los componentes esenciales se encuentran radios que funcionen con pilas, medicamentos habituales para las personas que los necesiten, alimentos en conserva que no requieran refrigeración, agua embotellada, linternas con pilas de recambio, y documentación personal importante.

Además, los expertos recomiendan tener a mano un cargador para dispositivos móviles, un pequeño botiquín con elementos de primeros auxilios y tener dinero en efectivo. La campaña también aconseja tener estos materiales organizados en una mochila o bolsa fácilmente transportable en caso de que haya que evacuar la vivienda.