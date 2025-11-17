Medios locales, antídoto contra la desinformación

Algunos de los ponentes de la jornada, entre ellos, Ferran Perdrix, el viernes en Barcelona. - ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA PREMSA COMARCAL

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Entidades de comunicación de todo el Estado se han adherido al manifiesto contra la desinformación y los discursos de odio promovido por la Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC), de la cual forma parte el grupo SEGRE, que reinvindica la prensa comarcal y local como el mejor antídoto contra estas prácticas. El viernes se celebró en Barcelona el XII Dia de la Premsa Comarcal con la participación de más de 150 profesionales.

En concreto, el director de Innovación y Tecnología de SEGRE, y también vicepresidente de la ACPC, Ferran Perdrix, remarcó durante su ponencia la necesidad de impulsar coordinar campañas entre el medio digital y en papel.

Por su parte, Joan Teixidó, responsable del ecosistema digital de SEGRE, compartió la experiencia de haber implementado la inteligencia artificial en la redacción del rotativo.