Jornada para promover los productos de l’Horta

La sección de cocina y producto de la Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició celebra mañana una jornada pionera en Lleida para poner en valor el potencial gastronómico, agrícola y ganadero de la ciudad y de l’Horta, junto al académico Marc Cerón y con la colaboración del departamento de turismo de la Paeria, Lleida Turisme.

Los participantes podrán conocer la asociación de productores de l’Horta y descubrir técnicas de cultivo y variedades locales. La visita acabará con una comida en el restaurante Ferreruela, Cuina de la Terra, donde el chef Gonzalo Ferreruela ofrecerá un menú especial con productos de otoño, carnes locales, verduras de l’Horta y vinos de la DO Costers del Segre.

Participará la reconocida chef Carme Ruscalleda, y el maridaje irá a cargo del reputado sommelier Gregori Albareda.