Niños y jóvenes debatirán sobre civismo y convivencia

El Plenari de la Infància i l'Adolescència de Lleida se constituyó ayer en el Saló de Sessions de la Paeria en un acto presidido por el acalde, Fèlix Larrosa, y el concejal de Participación y Derechos Civiles, Roberto Pino. Una gran parte de las propuestas que este año se quieren trabajar en el Consell de la Infància y en el Consell de Joves están relacionadas con el civismo y la convivencia. En este curso escolar participan en el Plenari 29 niños y 48 jóvenes procedentes de nueve escuelas y 12 institutos de la ciudad. Además, el Consell de la Infància tendrá un espacio de ocio educativo y participación en la Ludoteca del Parc de Gardeny mientras que los jóvenes se reunirán a partir de ahora en la sede de Lleida Jove.