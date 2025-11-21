Un incendio quema la cocina del restaurante Normal de los hermanos Roca en Girona: "nada grave que no se pueda arreglar, intentaremos abrir lo antes posible"

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Un incendio ha quemado este viernes por la noche la cocina del restaurante Normal de los hermanos Roca en Girona. Los Bomberos han recibido el aviso poco después de la medianoche. Seis dotaciones han podido apagar las llamas, que han afectado la campana extractora, la chimenea y materiales próximos. No ha habido heridos y los vecinos más próximos, que se habían autoevacuado, han podido volver a los domicilios. A través de la red social X, Josep Roca ha pedido disculpas a los vecinos por la molestia. "Nada grave que no se pueda arreglar. Intentaremos abrir lo antes posible. Incendio en la cocina y poco destrozo", ha escrito. Este es el segundo susto que tienen los hermanos Roca en pocos días. El 4 de noviembre también se incendió la cúpula del restaurante Mas Marroch de Vilablareix.

El fuego se ha originado hacia las doce de la noche. Los responsables del bar de vinos Murmur –situado junto al Normal– estaban recogiendo la terraza cuando han visto salir humo del restaurante de los hermanos Roca y han avisado al 112.

Seis dotaciones de los Bomberos se han desplazado hasta la plaza de l'Oli, que hace esquina con la calle Cort Real, donde están situados los dos locales, en el Barri Vell de Girona. Los efectivos se han encontrado con vecinos que habían desalojado los domicilios por su cuenta. Sólo quedaba dentro del edificio una persona con movilidad reducida y los Bombers lo han acompañado.

Según el cuerpo de emergencias, el fuego se ha originado en la campana extractora y se ha extendido hasta la chimenea. Al coger temperatura, las llamas han calcinado materiales próximos y han llegado hasta las cañerías de salida de humos que daban al cielo abierto. Paralelamente, se ha avisado a las compañías de luz y gas para que cortaran los suministros.

Una vez apagado el fuego, los efectivos han hecho comprobaciones y lecturas en todo el edificio. Hacia las dos y media de la madrugada el incendio ha quedado extinguido y todos los vecinos han podido volver a sus casas. No ha habido heridos y las llamas sólo han afectado a la campana extractora, la chimenea y los materiales más próximos.

Uno de los hermanos Roca, Josep Roca, ha pedido disculpas en la red social X. "Sabe mal la molestia a los vecinos y compañeros del murmur". Roca también ha señalado que no se ha calcinado nada "que no se pueda arreglar" y que esperan volver a abrir lo antes posible. De hecho, el fuego también ha acabado afectando al murmur. Sus responsables han señalado que, a causa del agua que tiraron los bomberos para apagar las llamas, les cayó el techo de su local y varios electrodomésticos de la cocina han quedado estropeados. También están a la espera de ver cuánto tardarán en arreglar los desperfectos para poder volver a abrir.

Segundo susto en pocos días

La directora y chef del restaurante Normal, Eli Nolla, ha indicado que el local estaba cerrado cuando se originó el fuego: "Terminamos antes de tiempo, hacia las doce de la noche, porque fue un día flojo". Se enteraron del incendio cuando les llamaron los responsables del murmur. Nolla ha destacado que, "por suerte", sólo se tienen que lamentar daños materiales. "La afectación es básicamente en la cocina, ahora tenemos que ver qué se puede arreglar y qué se tiene que cambiar", ha expuesto. La directora y chef ha añadido que, antes de marcharse, generalmente, "se hace una revisión y un control, y se deja todo cerrado", y, por lo tanto, no saben qué pudo pasar.

Nolla ha admitido que están "un poco en choque" después del fuego que hubo el 4 de noviembre en el restaurante Mas Marroch de Vilablareix, que también es de los hermanos Roca. "Por suerte, somos bastante optimistas porque este incendio es mucho más pequeño y al final tiene solución de manera mucho más inminente", ha añadido la cocinera, que también espera poder volver a abrir lo antes posible.