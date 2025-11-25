Catorce mujeres con protección policial en Lleida, tres por riesgo muy alto

Un total de 14 mujeres víctimas de violencia machista cuentan con una protección policial de los Mossos d’Esquadra en Ponent. Tres tienen un riesgo muy alto; dos, alto, y otras 9 mujeres, un riesgo medio. En Catalunya, la cifra se sitúa en las 153 víctimas. Asimismo, al mes de octubre, había un total de 2.516 mujeres en las comarcas leridanas (2.148 en Ponent y 368 en el Alt Pirineu i Aran) que cuentan con alguna medida de protección judicial o de Fiscalía.

En el conjunto de Catalunya son un total de 28.238. Según Zaidín, en los últimos años han detectado una tendencia al alza en este tipo de medidas porque los jueces aceptan más órdenes de protección. En cuanto a las denuncias, los Mossos d’Esquadra han registrado entre enero y octubre de este año un total de 820 hechos conocidos por violencia machista en Ponent (uno más) y 149 en el Pirineo, en este caso con un descenso del 9,7%.

Respecto a la violencia doméstica, en las comarcas del llano se han conocido 307 casos, un 12% más, mientras que en las del Pirineo han registrado ligero descenso con cuatro denuncias menos, hasta las 61. Asimismo, este año se ha detectado el caso de dos jóvenes de Ponent que habían sufrido mutilación genitan femenina cuando eran pequeñas en su país de origen y se investigó el supuesto matrimonio forzado de una menor que habría sido vendida a una familia de Mollerussa. Sobre los tipos de violencia, Zaidín destaca que el psicólogico es el que más cuesta detectar porque se normaliza y subraya la que se llama de segundo orden, que afecta a las personas que ayudan a las víctimas. En cuanto a la violencia económica, asegura que afecta sobre todo a gente mayor como una manera de control.