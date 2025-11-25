EN PRIMER PERSONA
María, usuaria de un servicio de acogida para mujeres en situación de violencia machista de Lleida: "Es importante contar con este apoyo y ver que no estás sola"
Explica a SEGRE que dar el primer paso es difícil, por lo que considera esencial saber que se cuentan con recursos que te acompañen
”Necesitaba ayuda para mí y para mi hijo, tener un lugar para salir de mi casa y tener protección”, explica María, usuaria de un servicio de acogida para mujeres en situación de violencia machista.
Explica a SEGRE que dar el primer paso es difícil, por lo que considera esencial saber que se cuentan con recursos que te acompañen. “Ni siquiera sabía que existía este tipo de ayuda y cuando me encontré en esta situación, desde los servicios sociales me informaron de que podría acceder a un piso de acogida y que, además, iba a tener un acompañamiento durante el día, que nos guiaban, y eso me reconfortó”.
Asimismo, comparte que “separarte y denunciar no acaba con el problema y hay que trabajar en ello. Yo lo he hecho y ahora estoy mucho mejor, me encuentro más tranquila y he podido superar el miedo, aunque todavía lo tengo, ya lo puedo controlar y así hacer más cosas”. En este sentido añade que “estoy llevando la vida que no había podido antes porque me dedicaba a protegerme. Sabía que no iba a ser fácil, pero ahora estoy bien”.
Por ello, anima a las mujeres que se encuentren en la misma situación a que lo denuncien y pidan la ayuda que necesiten. No obstante, considera que el acompañamiento se podría mejorar. Por ejemplo, a nivel judicial señala que “desde el inicio se debería poder contar con un acompañamiento, desde el primer juicio”.
A nivel laboral, opina que tendría que tenerse en cuenta las necesidades que afrontan estas mujeres. “En el caso de que tengas hijos, es necesaria una flexibilidad”, asegura, también acceder a formación. Para María, “es importante no contar solo con una ayuda básica, sino con un acompañamiento para poder salir adelante y crear un futuro en el que te puedas valer por tí misma”.
NO ESTÀS SOLA
Laura García