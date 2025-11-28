Cambio importante para viajar a Londres a partir de febrero: se necesitará un permiso previo

Publicado por segre Creado: Actualizado:

A partir del 25 de febrero de 2026, todos los ciudadanos españoles que no dispongan de visado o residencia legal en el Reino Unido necesitarán obtener una Autorización Electrónica de Viaje (ETA) para poder desplazarse al territorio británico. Este requisito, que ya entró parcialmente en vigor el 2 de abril de este 2025, se aplicará de forma más estricta el próximo año, cuando las aerolíneas dejarán de permitir el embarque a quienes solo presenten la solicitud del documento.

El nuevo sistema de control migratorio británico exige que los viajeros cuenten con una resolución favorable del ETA antes de iniciar su viaje. Esta autorización será imprescindible para españoles no residentes que se desplacen por turismo, negocios o visitas familiares. También se solicitará a quienes hagan tránsito por Reino Unido y deban pasar por un control fronterizo, aunque no es válida para trabajar o estudiar.

Las autoridades recomiendan realizar el trámite a través de la aplicación oficial del Gobierno británico para evitar estafas o sobrecostes innecesarios. Algunos proveedores no oficiales ofrecen el mismo servicio a precios mucho más elevados, y se han detectado casos de fraude. Es aconsejable solicitar la autorización con al menos tres días hábiles de antelación al viaje, aunque generalmente la respuesta se obtiene en cuestión de minutos.

Recomendaciones para personas con doble nacionalidad

El Gobierno del Reino Unido ha emitido una advertencia especial para los ciudadanos con doble nacionalidad británica y española. Les recomienda viajar con un pasaporte británico válido para evitar problemas en el embarque a partir de febrero de 2026, cuando las nuevas normas entren plenamente en vigor.

Requisitos para residentes en Reino Unido

Por su parte, quienes ya dispongan de residencia legal en el Reino Unido deben crear y mantener actualizada una cuenta electrónica UKVI en la plataforma eVisas oficial. Es fundamental que todos los datos personales, incluida la información del pasaporte, estén correctamente registrados y actualizados en el sistema para evitar complicaciones en futuros desplazamientos.