Concurso de Costers del Segre

El Concurs de Vins de la Denominació d'Origen Costers del Segre amplía el jurado de catadores, que pasará de 20 a 30, en su cuarta edición y crea una nueva categoría para los Vinos Tintos de Guarda, que engloba las añadas 2021 y anteriores. Así lo explicó ayer el presidente de la DO, Isidre Ribalta, durante la presentación del certamen en la diputación de Lleida. Estuvo acompañado por Jordi Verdú, vicepresidente del Patronato de Promoción Económica, quien destacó “la capacidad de promoción del territorio que tienen los vinos de la denominación leridana y el esfuerzo que se hace desde la campaña Gust de Lleida para promocionarlos”. En la misma línea, Ribalta remarcó que estos premios “promocionan y potencian los vinos de calidad, fomentando el conocimiento, la difusión y un consumo responsable”.

Participarán 26 bodegas y 140 vinos (72 tintos, 52 blancos, 9 rosados y 7 espumosos). La entrega de los premios tendrá lugar el jueves 4 de diciembre a las 18.30 horas en la Sala de la Canonja de la Seu Vella y el certamen cuenta con la coordinación técnica de los Premis Vinari y el apoyo económico del Patronato. Para Ribalta, que este será su primer certamen como presidente de la DO, el concurso está “plenamente consolidado” y muestra el “compromiso con la calidad, la excelencia y el futuro del sector vitivinícola”. Mientras, Verdú defendió que el vino, con un consumo responsable, debe formar parte de la dieta mediterránea.

Premios a varias referencias y a los valores de sostenibilidad

� El concurso premiará el primero, segundo y tercer clasificados en las categorías de Blancos Jóvenes y de Crianza, Rosados, Tintos Jóvenes y de Crianza, Tintos de Guarda y Espumosos. También se distinguirá al mejor monovarietal de macabeo, y la referencia con una puntuación más alta de todas las categorías como Mejor Vino DO Costers del Segre. Asimismo, se reconocerá a una persona o entidad que haya destacado por sus valores de sostenibilidad y respeto medioambiental. Entre los sumillers estarán Toni Albiol, Jordi Martínez y Gregori Albareda.