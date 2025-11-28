Conquistar la cima con reuma

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Societat Catalana de Reumatologia y la Lliga Reumatològica Catalana han impulsado el proyecto de visibilización ‘Reuma3000’, con el que 17 participantes se prepararán durante siete meses para ascender a la Punta Alta de Comalesbienes (3.014 metros) en el Parc Nacional d’Aigüestortes el próximo 29 de mayo. El proyecto, presentado ayer en Barcelona, busca demostrar que convivir con una enfermedad reumática “no significa renunciar a los retos vitales”. La alpinista leridana y directora técnica del proyecto, Araceli Segarra, destacó que cada paciente afronta su “montaña personal” y que el objetivo es ayudarlos a caminar con confianza, dejando atrás etiquetas y limitaciones autoimpuestas.