Entrega de premios de la Associació contra el Càncer

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Associació contra el Càncer a Lleida entregó ayer los premios de la Càtedra AECC – Universitat de Lleida “Comunicar es Humanizar” con el objetivo de fomentar proyectos de investigación que pongan en valor la importancia de la comunicación en la atención oncológica, tanto en el ámbito asistencial como en el educativo y social. Los trabajos galardonados fueron los de Alba Torné y Sandra Miralles. Asimismo, durante el acto, celebrado en Abacus y conducido por Mariví Chacón, se presentaron los premios de la edición 2025-2026. También se entregaron los galardones del Concurs de Relats de Cures Pal·liatives. El primer premio fue para Patricia Gheti, el segundo para Isabel Rodellar y el tercero para Eva Caselles.