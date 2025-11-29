Los cazadores se ofrecen a intensificar las batidas de jabalíes más allá de los radios de vigilancia

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

Los cazadores se ofrecen al Govern para intensificar las batidas de jabalíes fuera de los radios de vigilancia, a la vez que afirman su "preocupación" por los seis casos de peste porcina africana.

Consideran que, más allá de las intervenciones "quirúrgicas" de los dos radios perimetrados, también se tienen que vigilar las zonas próximas.

En declaraciones de Eduard Melero, miembro de la junta directiva de la Agrupació de Societats de Caçadors i Pescadors de Catalunya (Agrupcat), a la ACN, que consideran que es en los espacios próximos al núcleo de afectación donde se tiene que actuar con "más contundencia" para intentar bajar la población de jabalí.

Aunque el anuncio de prohibir la caza a los 76 municipios dentro de los radios ha generado "mucha frustración", son conscientes de que es un "problema de país". Afirman que la peste porcina africana "era una amenaza que tenían todos encima", y admiten que el virus se ha ido propagando por diferentes países en los últimos años.