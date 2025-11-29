Hallados cuatro nuevos jabalíes muertos por peste porcina africana en Collserola y se amplían las restricciones

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Cuatro jabalíes han sido encontrados muertos por peste porcina africana (PPA) en la sierra de Collserola (Barcelona), en la misma zona donde esta semana aparecieron los dos primeros animales afectados por este brote. Así lo confirmaron a EFE fuentes del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, que ha activado un amplio operativo para contener la enfermedad.

Este brote, el primero detectado en España desde 1994, ha obligado a establecer dos perímetros de control. El primero, de seis kilómetros de radio en torno al punto donde se hallaron los animales —junto al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en Cerdanyola del Vallès— ha sido catalogado como Zona de Infección. En él se han cerrado todos los accesos al medio natural, prohibido la caza y los trabajos forestales, instalado barreras físicas y químicas, y colocado trampas para jabalíes. Doce municipios quedan afectados directamente por estas restricciones.

El segundo perímetro, de veinte kilómetros y calificado como Zona de Vigilancia, abarca 64 municipios de varias comarcas, incluida el área del parque de Collserola correspondiente al término municipal de Barcelona. En esta zona se han restringido las actividades al aire libre organizadas —como excursiones a pie o en bicicleta—, así como la caza y cualquier actividad que pueda dificultar la gestión del brote.

Para garantizar el cumplimiento de estas medidas, este fin de semana se desplegó en la zona un dispositivo conjunto de Agentes Rurales, Mossos d’Esquadra y policías locales.

Los cuatro jabalíes hallados ayer fueron analizados en el laboratorio CReSA, dependiente del Departamento de Agricultura, donde las primeras pruebas confirmaron la presencia del virus. Las muestras han sido enviadas también al laboratorio de referencia estatal, en Madrid, para su confirmación oficial.

Recomendaciones a la ciudadanía

La Generalitat ha llamado a la colaboración ciudadana y ha pedido a los ayuntamientos extremar la limpieza de papeleras y contenedores, situar comederos de gatos en lugares elevados, no alimentar a los jabalíes y cerrar las zonas de picnic hasta nuevo aviso. También recuerda que, si se encuentra un jabalí muerto, no debe manipularse y se debe avisar inmediatamente al teléfono de emergencias 112.

“Pedimos responsabilidad para contribuir a la contención de la enfermedad”, señaló el Departament, que ha reiterado su apoyo al sector porcino y su coordinación con Interior, Salud, SEPRONA y los equipos técnicos de sanidad animal.