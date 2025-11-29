Cervera ilumina la Navidad

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Cervera encendió ayer el alumbrado navideño con una plaza Major llena hasta la bandera. En los últimos años, el acto que da el pistoletazo de salida a las fiestas se ha convertido en una tradición, amenizada con un concierto de la Coral Infantil Nova Cervera, un taller de farolillos y el reparto de coca y chocolate entre los asistentes. El alcalde, Jan Pomés, acompañado de otros concejales hizo una cuenta atrás hasta que juntos pulsaron el botón que iluminó la ciudad trayendo la magia de la Navidad a Cervera. En la plaza y la calle Major se ha reforzado el alumbrado navideño y, como novedad, se ha instalado un árbol de grandes dimensiones en la plaza Universitat.