Becados dos proyectos del Pirineo para la detección precoz de trombosis venosa profunda y la evaluación subcutánea de grasa

Un proyecto para estudiar la detección precoz de trombosis venosa profunda en atención primaria en el Pallars Sobirà y otro sobre un estudio piloto para realizar ecografía subcutánea abdominal, visceral y esteatosis han sido los ganadores de la segunda edición de la convocatoria Proyectos de Investigación Biomédica, Modalidad Alt Pirineu y Aran del Instituto de Investigación Biomédica de Lleida (IRBLleida), financiada por la Diputación de Lleida y promovida desde el Departamento de Salud. Este lunes se ha hecho entrega de las dos ayudas en un acto a Tremp.

Según el Govern, el objetivo de esta beca es introducir a los profesionales de la Región Sanitaria del Alt Pirineu y Aran en el ámbito de la investigación en el Instituto de Investigación Biomédica de Lleida (IRBLleida) con el fin de impulsar una investigación biomédica que llegue y se adapte a la idiosincrasia propia del territorio. Las ayudas, que tendrán un año de duración, están dotadas con 5.000€ cada uno.

El primer proyecto premiado tiene como objetivo mejorar la detección precoz de la trombosis venosa profunda en la atención primaria del Pallars Sobirà, mediante la implementación de un protocolo clínico de detección y estudiar su viabilidad en la zona. “El uso de un protocolo específico para la detección precoz de la trombosis venosa profunda mejorará la identificación y derivación adecuada de los pacientes con sospecha clínica”, ha explicado a la investigadora Daria Mazzuoli.

El segundo proyecto becado pretende validar un estudio piloto con ecografía para analizar la grasa subcutánea en una población de la CAP de Tremp. “La obesidad es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad globales por su asociación con la diabetes, la dislipemia y la hipertensión. La ecografía abdominal es accesible, segura y, con protocolos estandarizados, fiable para medir grosores abdominales”, ha expuesto el investigador, Pau Surribas.