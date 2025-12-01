BonÀrea amplía su supermercado de Tàrrega: tiene una oferta de más de 2.400 productos y ha aumentado un total de 30m²

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

BonÀrea ha reabierto este fin de semana la tienda situada en el número 18 de la Avenida Catalunya de Tàrrega, después de un periodo de renovación y ampliación. El establecimiento, que abrió sus puertas por primera vez hace 25 años, en el 2000, ha experimentado una transformación significativa que incluye la ampliación de su superficie y un considerable incremento de su oferta de productos.

La renovación ha añadido más de 30 metros cuadrados al establecimiento, llegando ahora a una superficie total de 286 metros cuadrados. Esta ampliación ha permitido también aumentar el catálogo disponible, pasando de 1.900 a más de 2.400 productos. Joan Perella, responsable de expansión y obras de las tiendas bonÀrea, ha destacado que "además de un crecimiento físico, esta ampliación representa una redistribución pensada para mejorar la experiencia de compra de nuestros clientes. Hemos creado un espacio más funcional y cómodo, adaptado a las necesidades actuales".