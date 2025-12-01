Camarasa sirve mil raciones de ‘Ranxo’

Camarasa volvió a mirar ayer a su pasado con la celebración del tradicional Ranxo dels Vaguistes, un acto popular que conmemora el inicio de la histórica huelga de 1918 y que este año ha reunido a centenares de vecinos y visitantes. A lo largo de la jornada se repartieron un millar de raciones de ranxo, superando las previsiones iniciales.

Los actos comenzaron con la visita teatralizada a la exposición “Els establiments a l’època dels treballs”, organizada por el grupo de teatro local. El recorrido, con salida desde la Plaça Major, ofreció diez cuadros escénicos, que recrearon oficios y espacios de la época: la fonda, la tienda de comestibles, la casa de juegos, las escuelas o el prostíbulo, además de un cuadro final coral con la gente del pueblo y una escena sorpresa. En las representaciones participaron nueve actores y actrices y cuatro figurantes, con diálogos adaptados por la historiadora local Dolors Domingo. Al mediodía tuvo lugar el acto central, el reparto del Ranxo dels Vaguistes frente al Casal, cuando largas colas de asistentes esperaron su ración del guiso solidario que recuerda cómo se alimentó a los huelguistas y a sus familias durante el conflicto. La organización, a cargo del ayuntamiento, la concejalía de Cultura y las entidades locales, valoró muy positivamente la respuesta del público.

La celebración rememora los hechos que dieron origen a la Vaga de la Canadenca, iniciada en Camarasa el 1 de diciembre de 1918, cuando los obreros de las obras de la presa se negaron a someterse a los registros de la Guardia Civil. La empresa Riegos y Fuerza del Ebro, conocida popularmente como La Canadenca, se negó a retirar la medida y el conflicto se extendió con el respaldo del sindicato CNT, que impulsó la reivindicación de la jornada laboral de ocho horas.