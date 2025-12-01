Publicado por Segre Creado: Actualizado:

A falta de un año para la implantación obligatoria de la luz V16 en los coches en España en el 2026, este dispositivo ha generado un intenso debate entre los conductores catalanes. Esta nueva herramienta de seguridad vial, destinada a sustituir los tradicionales triángulos de emergencia, no sólo implica un gasto económico próximo a los 50 euros, sino que también ha provocado preocupaciones relacionadas con la privacidad y posibles controles por parte de las autoridades de tráfico.

Un comportamiento curioso se está extendiendo entre los usuarios: muchos recomiendan envolver la luz con papel de aluminio. Esta práctica, que a primera vista podría parecer exagerada, se basa en realidad en fundamentos técnicos y de seguridad que se han utilizado durante años para evitar el rastreo no deseado de dispositivos electrónicos.

El motivo principal de esta práctica radica en la capacidad de aislamiento electromagnético que ofrece el aluminio, funcionando como una especie de jaula de Faraday: eso impide que las señales electromagnéticas salgan o entren en el dispositivo. Por lo tanto, cuando la luz V16 está envuelta con este material, queda completamente aislada, evitando cualquier tipo de transmisión de datos o señales GPS.

Preocupaciones y reacciones de los conductores

Muchos usuarios prefieren desconectar la luz V16 retirando la pila cuando no está en uso. Eso garantiza, según ellos, que no se transmitirán datos ni se emitirán señales que puedan ser rastreadas. Sin embargo, un sector de los conductores va más allá y recurre al papel de aluminio para un aislamiento total.

Este procedimiento de envolver la luz con papel de plata obstaculiza completamente cualquier tipo de comunicación por radiofrecuencia, bloqueando la señal GPS y cualquier transmisión en la DGT. Esta táctica, a pesar de ser drástica, no es nueva: la Policía y los expertos en seguridad hace tiempo que lo utilizan para evitar el rastreo de terminales robados o de llaves de coches que pueden ser clonadas mediante señales electromagnéticas.

Hay que destacar que la luz V16 envuelta con papel de aluminio actúa como una protección pasiva contra posibles filtraciones. No obstante, eso significa que en caso de emergencia la luz quedaría fuera de servicio hasta que se retire el aislamiento, reduciendo la función principal del dispositivo: alertar otros conductores.

Costes y adopción de la tecnología

El coste medio de una luz V16 homologada se sitúa en torno a los 50 euros, un gasto adicional que muchos conductores han criticado desde el anuncio de su obligatoriedad. Delante de eso, ya ha surgido un mercado gris con productos no certificados que, a pesar de ser más económicos, no garantizan la eficacia ni la seguridad requerida por la normativa.

Los expertos recuerdan que la implantación de la luz V16 supone un avance en seguridad vial, ya que permite una detección más rápida de vehículos parados en la calzada, cosa que puede evitar accidentes secundarios.

En todo caso, el debate sobre la privacidad y control de datos personales persiste. La DGT se ha comprometido a proteger cualquier dato recaudado conforme a la ley de protección de datos vigente, y asegura que la tecnología no se utilizará con finalidades recaudatorias ni para controlar la velocidad efectiva de los vehículos.