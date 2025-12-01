Diagnosticados 39 nuevos casos de VIH en Lleida en 2024

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Catalunya experimenta una ligera disminución del número de nuevas infecciones declaradas por VIH, según los datos del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de Catalunya. Según estas cifras, el año pasado se diagnosticaron 39 nuevos casos en las comarcas leridanas. De estos, 34 fueron en la región sanitaria de Lleida frente a los 40 de 2023 y otros cinco en la del Alt Pirineu i Aran, cuando hubo 6 en 2023. En cuanto a los nuevos diagnósticos de Sida, han caído a la mitad en un año. Así, en Lleida se notificaron seis nuevos casos (13 en 2023) y uno en Alt Pirineu i Aran, la misma cifra que un año antes. Según la conselleria de Salud, se estima que 36.524 personas viven con VIH en Catalunya y en 2024 se notificaron 487 nuevos diagnósticos, lo que representa una tasa de 6,1 casos por 100.000 habitantes. Las incidencias más elevadas se concentran en la región sanitaria Barcelona Metropolitana Sud (9,2), seguida de Lleida (9,1). Hoy, con motivo del Día Mundial del Sida, la Fundació Antisida leerá un manifiesto en la plaza Paeria.