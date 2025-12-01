Implantada la Zona de Bajas Emisiones en otra localidad tarraconense

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Reus ha puesto en marcha este lunes 1 de diciembre la Zona de Bajas Emisiones con restricciones y sanciones para los vehículos sin etiqueta ambiental que accedan al centro de la ciudad. Esta tercera fase de implementación de la ZBE afecta principalmente al primer cinturón de la capital del Baix Camp, aunque los residentes que paguen el impuesto de vehículos en Reus disfrutarán de una moratoria hasta el 31 de diciembre de 2027.

Durante los últimos dos meses, el Ayuntamiento ha estado probando el sistema y ha notificado a los propietarios de los vehículos que ya no podrán acceder a la zona restringida. La concejala de Seguridad Ciudadana, Dolors Vázquez, ha explicado que "lo que menos nos ha interesado es contar vehículos, sino intentar facilitar con excepciones y autorizaciones que la gente pueda venir por todas partes sin ningún tipo de problema". Las restricciones se aplicarán en días laborables de lunes a viernes, de 7 a 19 h, coincidiendo con el horario establecido en Tarragona, ciudad que implementó su ZBE en diciembre del año pasado.

Los cuatro recursos judiciales pendientes

La implementación de la ZBE en Reus afronta hasta cuatro recursos contencioso administrativos en los juzgados. Les demandas han sido presentadas por la asociación de comerciantes El Tomb de Reus, el grupo municipal de Vox, el concejal no adscrito Julio Pardo y la entidad de extrema derecha Liberum e Iustitia Europa. Vázquez no ha dudado al calificar a los demandantes de "negacionistas" de que "consideran que no hay un cambio climático y son un producto de la desinformación y la ignorancia".

Preocupación del sector comercial

Desde el Tomb de Reus han expresado su preocupación por el impacto económico que puede tener la medida. Su presidente, Víctor Perales, ha matizado a la agencia ACN que no están en contra de la ZBE, sino de cómo se está implementando. "Han cogido el primer cinturón y no han cambiado ni una suela señal de tráfico. A partir de aquí ya no puedes entrar con el coche", ha lamentado. Los comerciantes reclaman un estudio económico sobre la afectación en el sector, además de reducir el espacio afectado, habilitar más aparcamientos disuasivos y poner buses lanzadera más frecuentes hacia el centro.

Excepciones y moratorias previstas

La ordenanza contempla varias excepciones que permitirán el acceso a la zona restringida. Entre estas, destacan las personas que tengan una plaza de parking dentro de la ZBE, los visitantes que dejen el coche en uno de los aparcamientos municipales y los vehículos de personas con rentas bajas. Además, se ha establecido un permiso de 24 días al año por los vehículos sin etiqueta ambiental. Los residentes en Reus que paguen el impuesto de vehículos en la ciudad no recibirán sanciones hasta el 31 de diciembre de 2027, y a partir de esta fecha, los vehículos con etiqueta B también quedarán excluidos de la ZBE.

El equipo de gobierno municipal confía en el trabajo de los técnicos y espera que sea el Tribunal Supremo quien resuelva los recursos presentados contra la ordenanza. Mientras tanto, la señalización vertical ya informa del perímetro de la ZBE y los lectores de matrículas detectarán los vehículos contaminantes que accedan sin autorización.