Un centenar de niños buscan la ‘soca’ y el ‘tronc’ en Torrelameu

Las actividades navideñas ya han comenzado en las comarcas leridanas y una de las primeras es la tradicional búsqueda del tió, que este fin de semana se ha llevado a cabo en numerosos municipios. En Torrelameu, ayer se celebró la séptima edición de la actividad, en la que los más pequeños van a buscar su soca y su tronc. Participaron un centenar de niños y niñas, acompañados por sus familias y guiados por las cuidadoras y cuidadores de las soques y troncs de Torrelameu.