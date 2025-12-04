Aremi inaugura reformas en sus instalaciones

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Associació Aremi, que atiende a personas con paralisis cerebral y discapacidades similares, inauguró ayer las obras de mejora en su centro ocupacional de la mano de la delegada de la Generalitat en Lleida, Núria Gil. Los trabajos han consistido en el cambio del techo del pasillo del centro para subsanar las filtraciones del agua de la lluvia, que provocaban daños en las paredes. Paralelamente, se han aplicado medidas de ahorro energético, entre las cuales se incluyen la instalación de tragaluces naturales en la cubierta y vinilos antirreflectantes, así como la reparación del sistema de refrigeración. “El pasillo ha quedado muy guapo porque está más moderno, evitará el calor del verano y lo conservará en invierno”, aseguró uno de los usuarios de Aremi. El presupuesto del conjunto de las mejoras ejecutadas era de 100.649 €, de los cuales 76.519 fueron financiados por el departament de Drets Socials.