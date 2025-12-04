Creu Roja reconoce a sus voluntarios más destacados

Los miembros del voluntariado de Creu Roja de Lleida que fueron reconocidos ayer en el Orfeó. - CREU ROJA

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Espai Orfeó acogió ayer la conmemoración del Día Internacional del Voluntariado organizada por la Assemblea Local de Lleida de Creu Roja. Al acto acudieron medio centenar de voluntarios y Dolors Curià, presidenta de la entidad, entregó los diplomas de este año a las personas que más han destacado por su implicación y dedicación en diferentes categorías. Además, la joven cantante leridana Stel, nombre artístico de Paula Murillo, de los Bucs d'Assaig El Mercat, ofreció una actuación musical durante el acto. Stel interpretó tanto creaciones propias como versiones de canciones conocidas. La velada debía concluir con un refrigerio para todos los asistentes.

El Día Mundial del Voluntariado se conmemora oficialmente mañana y, el martes, el Espai Orfeó ya acogió el acto de la Federació Catalana de Voluntariat Social.