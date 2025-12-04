Piden más financiación para los Centros Especiales de Trabajo

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El jefe de la oposición de la Paeria, Xavi Palau, visitó ayer la Associació La Torxa para conocer de cerca la situación “crítica” que viven los Centros Especiales de Trabajo (CET) “a causa de los impagos y la falta de actuación de financiación por parte de la Generalitat”. Durante el encuentro, los responsables de la entidad alertaron de que el Govern no ha abonado en todo 2025 la subvención para estos centros para pagar las nóminas a las personas con discapacidad y los profesionales de apoyo que trabajan y que es necesario unirse para reclamar un cambio de rumbo “urgente”.

Palau expresó su total apoyo a las entidades y anunció que el PP de Lleida presentará iniciativas para que la Paeria y el Govern garanticen la estabilidad económica en los CET. “Es inadmisible que entidades que hacen un trabajo social imprescindible tengan que recurrir a créditos para abonar nóminas porque la Generalitat incumpla sus obligaciones. Las personas con discapacidad y los profesionales que las acompañan merecen seguridad, respeto y financiación estable”, señaló. Asimismo, destacó que el compromiso con los CET “no puede ser retórico sino que debe ser presupuestario y efectivo”.

En las comarcas leridanas, 12 de las 18 entidades socias de Allem (asociación de entidades sociales que acompañan a personas con discapacidad intelectual, problemas de salud mental u otras situaciones de vulnerabilidad) tienen un Centro Especial de Trabajo de Iniciativa Social. En estos centros trabajan 1.385 personas, de las que 970 tienen alguna discapacidad.

Dincat, representante del sector de la discapacidad intelectual y del desarrollo en Catalunya y de la que forma parte Allem, denuncia que la decisión del departamento de Empresa y Trabajo de reducir más de 5 millones de euros destinados al personal de apoyo en los CET “es un ataque directo a la salud, el bienestar y la calidad de vida” de las personas con discapacidad intelectual.

Dincat denuncia una deuda del Govern de 153 millones

� Dincat ha iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org contra lo que califica de “acto de maltrato institucional inadmisible”. Asegura que el Govern todavía no ha pagado “ni un solo euro” de la financiación de 2025, obligando a las entidades a avanzar y endeudarse en 153 millones de euros y con un coste en intereses de más de 3 millones solo para pagar salarios. Por su parte, fuentes del departamento de Trabajo aseguraron que ya ha destinado 133 millones a los CET y que esta cifra se incrementará cuando se publique la convocatoria de subvenciones del programa para el apoyo a la ocupación de personas con discapacidad en CET. Además, defiende que no se ha recortado el presupuesto a personal de apoyo y que no hay ninguna deuda con los CET.