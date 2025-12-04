Estos son los números más repetidos en el Gordo del Sorteo de Navidad desde 1812

La administración del número 1 de la calle Quatre Pilans de Lleida repartió un décimo del gordo de Navidad en el 2023.Segre



El próximo 22 de diciembre de 2025, como cada año, millones de catalanes y españoles estarán pendientes de los bombos del Teatro Real con la esperanza de que el Gordo de la Lotería de Navidad recaiga en su número. Este ritual, que forma parte inseparable de las tradiciones navideñas, lleva más de dos siglos generando debates sobre si realmente existen números más afortunados que de otros o si todo responde únicamente al azar. Les datos históricos muestran algunos patrones que alimentan tanto supersticiones como análisis matemáticos más rigurosos.

A lo largo de los 213 años de historia del Sorteo Extraordinario, iniciado en 1812, algunos números han mostrado una recurrencia notable. La terminación que más veces ha resultado premiada con el Gordo de la Loteria de Navidad es el número 5, que ha sido agraciado en un total de 32 ocasiones a lo largo de la historia. Lo siguen de cerca el 4 y el 6, ambos con 27 apariciones cada uno. Como curiosidad destacable, el primer premio nunca ha acabado en 25, un dato que llama la atención entre los aficionados en las estadísticas del sorteo. En cambio, el dígito con menos suerte ha estado el 1, seguido del 2 y del 9, que raramente han sido las terminaciones del número ganador.

Les terminaciones de dos cifras con más fortuna

Si analizamos las terminaciones de dos cifras, destaca el 85 como la más afortunada, habiendo aparecido siete veces como Gordo (1841, 1858, 1867, 1868, 1900, 1915 y 2005). La sigue el 57, que ha sido premiado en seis ocasiones diferentes (1820, 1846, 1871, 1878, 1881 y 1932). Con cinco apariciones cada una encuentre las terminaciones 64, 65, 75, 97 y 90, esta última siendo una de las más recientes al obtener el primero apriete (2022).

Por el contrario, existen quince terminaciones de dos cifras que nunca han sido premiadas con el Gordo: 09, 10, 21, 25, 31, 34, 41, 42, 43, 51, 54, 59, 67, 78 i 82. Esta lista de números "malditos" se mantiene invariable desde hace años, aunque estadísticamente tienen las mismas posibilidades de salir que cualquier otro número.

Aunque muchos pueden tratar de encontrar la mejor combinación para ganar la lotería, la comunidad científica es tajante: cada combinación de cinco cifras tiene exactamente las mismas probabilidades de resultar premiada, un 0,001% (1 entre 100.000).