Vinos leridanos de premio

Purgatori 2022, de la bodega Purgatori de Juneda de la Família Torres, se coronó ayer como ganador del IV Concurs de Vins de la DO Costers del Segre, en un acto celebrado en La Canonja de la Seu Vella de Lleida. Este tinto ecológico sedujo al jurado de esta edición, formado por una treintena de sumilleres, quienes lo consideraron el mejor vino del certamen, ya que obtuvo la puntuación más alta en todas las categorías. Purgatori 2022 es un coupage de garnacha y gonfaus envejecido entre 9 y 12 meses en barricas de roble francés, que presenta un color cereza con reflejos granates, con aroma intenso y sabor equilibrado.

En cuanto al mejor Macabeu, el premio fue para Saó Blanc 2023 de la bodega Mas Blanch i Jové de La Pobla de Cérvoles. Por su parte, el galardón a la mejor iniciativa sostenible 2025, se concedió al Celler Matallonga de Fulleda, que produce vinos ecológicos con una mínima intervención, siguiendo el calendario lunar y utilizando levaduras procedentes de los viñedos. En la categoría de blancos jóvenes, el vino Quim 2025 de Vinya Els Vilars de Arbeca obtuvo la Medalla de Oro. En cuanto a los blancos con crianza, este primer premio fue para Saó Blanc 2023 de Mas Blanch i Jové; y su Saó Rosat 2024 también fue distinguido con la Medalla de Oro como mejor rosado. Dena 2010, de la bodega Analec de Nalec, consiguió la Medalla de Oro de la categoría de espumosos. En cuanto a tintos jóvenes, la Medalla de Oro y la de Plata fueron para dos vinos de Cérvoles Celler: el Oro para Colors de les Garrigues 2024 y la Plata para Garnatxa de Cérvoles 2024. En tintos de crianza, la Medalla de Oro recayó también en Purgatori 2022 de la Família Torres. En cuanto a los tintos de guarda, nueva categoría del concurso, Cérvoles Celler, con Estrats 2019, obtuvo la Medalla de Oro.

Un total de 140 referencias de 26 bodegas de la DO participaron en esta edición del certamen, organizado con el apoyo del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida y la coordinación de Ramon Roset, director de los Premis Vinari.

Galardón especial para Matallonga y Mas Blanch i Jové

Dos de las bodegas de Les Garrigues recibieron los premios especiales. Así, Matallonga de Fulleda fue reconocida como la mejor iniciativa sostenible por su producción de vinos ecológicos con la mínima intervención, elaboración que mantiene desde su puesta en marcha en 2010. Por su parte, Mas Blanch i Jové de La Pobla de Cérvoles, a punto de cumplir 20 años, vio cómo su Saó Blanc 2023 se alzaba como mejor macabeo de la DO.