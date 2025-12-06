El ambiente navideño invade Ponent

El Mercat de Santa Llúcia ya ocupa el Pati de les Comèdies de Lleida. Desde ayer y hasta el día 24, con cuatro paradas de pesebres y figuras tradicionales, decoración festiva y árboles naturales. - J.GÓMEZ

Publicado por SegreJoan Gómez Creado: Actualizado:

El ambiente navideño ya conquista las comarcas leridanas con propuestas tradicionales como el Mercat de Santa Llúcia, que abrió sus puertas ayer en el Pati de les Comèdies de Lleida con cuatro paradas de pesebres y figuras tradicionales, decoración festiva y árboles naturales. Como novedad, este año durante las fiestas, están previstas diversas actividades de dinamización en el espacio que dejarán los puestos tras cerrar el 24 de diciembre. La semana que viene, el viernes día 12, dará inicio el Mercat d’Artesans, también en el Pati de les Comèdies, y la plaza de la Catedral y la calle Vila de Foix. Permanecerá abierto hasta el 5 de enero y contará con 27 puestos. También volverá a acoger creaciones de la entidad Arts de Ponent y un puesto de entidades solidarias. El horario de ambos mercados es de 10.00 a 20.30.

Paralelamente, el Col·lectiu Cultural Cappont inauguró ayer su Pessebre Monumental, en una superficie de 40 metros cuadrados ubicada en la calle Doctora Castells de Lleida.

Por su parte, Mollerussa llevó a cabo el tradicional encendido del alumbrado navideño, con seis elementos gigantes y diez figuras solidarias del Petit Príncep que se suman a cerca de un centenar de puntos de luz de bajo consumo repartidos por calles y plazas. El acto tuvo su momento culminante a las seis de la tarde, con la cuenta atrás para encender la gran campana instalada en la plaza del Ajuntament, una puesta en escena que contó con la implicación de los más pequeños de la ciudad y la participación de representantes del consistorio de la capital del Pla d’Urgell.

Asimismo, Balaguer, Alcarràs, Les Borges Blanques y Almenar también encendieron sus alumbrados festivos entre el jueves y ayer. En cuanto a La Seu d’Urgell, hoy arranca su habitual programación navideña, El Món Màgic de les Muntanyes, que ofrecerá un total de 88 actividades hasta el 6 de enero. A partir de las 10.00, el mercadillo festivo abrirá sus puertas en el paseo Joan Brudieu.