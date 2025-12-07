‘Esmorzars de forquilla’ solidarios con La Marató

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Gastroespai de la Fecoll de Lleida recaudó ayer 720 euros con la iniciativa ‘Forquilla Solidària’, que se destinarán íntegramente a La Marató de 3cat para la investigación contra el cáncer. Lluís Ariño, que regenta el bar de la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol —que es quien promueve la iniciativa-, sirvió un desayuno con 36 comensales en el que había parrillada de carne (tocino, llonganissa y butifarra negra), huevo frito y judías con pan, bebida y café a un precio de 20 euros. “Gracias a la colaboración de los proveedores que nos han facilitado la mayor parte del producto, hemos podido destinar el 100% de la recaudación a la ‘Forquilla Solidària’”, explicó Ariño. Otros cuatro restaurantes participan en la iniciativa: Poli Bar de El Palau d’Anglesola, Restaurant Ideal y El Cau de Almenar y Casa Esther de Torrefarrera.