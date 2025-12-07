La esperanza de vida llega a un máximo histórico, según el INE

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

La esperanza de vida aumentó uno 0,24 años en el 2024 y alcanzó una cifra nunca registrada hasta ahora, según el último informe sobre el movimiento natural de la población publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La media se sitúa en 84,01 años, con incrementos tanto en hombres como en mujeres: hasta los 81,38 años en los primeros (+0,27) y 86,53 en las segundas (+0,19).

De acuerdo con las condiciones de mortalidad actuales, una persona que cumplió 65 años en el 2024 podría esperar vivir 19,87 años más si es hombre y 23,64 años más si es mujer.

El mismo informe indica que el año pasado murieron en España 436.118 personas, seis menos que en el 2023. El descenso más destacado se dio en el grupo de edad de 85 a 89 años, con una reducción del 6% en las defunciones, tanto en hombres (–5,3%) como en mujeres (–6,7%). En cambio, la mortalidad infantil subió cuatro décimas, hasta las 3,04 defunciones por cada 1.000 bebés vivos.

El saldo vegetativo volvió a ser negativo por octavo año consecutivo, con 116.056 personas menos, resultado de la diferencia entre nacimientos y defunciones de residentes.

Les datos provienen de los registros oficiales del Boletín Estadístico de Parto, el Certificado Médico de Defunción y el Boletín Estadístico de Matrimonio.