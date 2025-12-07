Joan Manuel Serrat, investido Honoris Causa en México

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El cantante barcelonés Joan Manuel Serrat recibió el viernes en México el doctorado honoris causa que le otorgó la Universidad de Guadalajara (UdeG), que hace un homenaje a su trayectoria y fortalece la “cadena de amor” que siente por este país latinoamericano. Serrat forma parte de la delegación de Barcelona, ciudad invitada de honor a la edición 39 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, que concluye hoy en la capital tapatía. El autor de Mediterráneo y Para la libertad afirmó que su éxito, además de la inspiración, se ha basado en “trabajo duro” para hacer conmover a las personas. “Hay que trabajar las palabras como trabaja el alfarero el barro”, expresó. Serrat, además, explicó que México es un país por el que siente “un cariño correspondido, un cariño de ida y vuelta” que fortalece los eslabones de una “cadena de amor”.

Enfado en el auditorio

La gira de Serrat por México, sin embargo, no ha gozado de toda la tranquilidad esperada. El cantautor se marchó enfadado durante unos minutos de un auditorio durante un encuentro para jóvenes, debido a que era incapaz de escuchar a su interlocutor por el alboroto provocado por personas que no pudieron acceder al recinto y que llevaban esperando más de tres horas para ver al artista catalán.