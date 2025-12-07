Lleida Click, un gran escenario familiar

Publicado por Ignasi Gómez Cabrera Lleida Creado: Actualizado:

La tercera edición de la exposición Lleida Click, que se celebra en el Mercat del Pla desde el viernes pasado hasta el próximo lunes, atrajo ayer a público de todas las edades, sobre todo familias. Los visitantes pudieron dar un paseo por una docena de escenarios históricos en forma de Playmobil: la Navidad de 1899, la Edad de Piedra o la Segunda Guerra Mundial, entre otros. Pero también pudieron recorrer el Far West o presenciar una escena de la película Cómo entrenar a tu dragón. “Este año hay dioramas más grandes de lo habitual, aunque otros son más pequeños porque el espacio es limitado, hechos por vecinos de varios municipios leridanos como Almentar, Torre-serona, Lleida o Torres de Segre, pero también del Masnou”, explicó Cristian Botija, de la asociación Play Chic, organizadora del evento. “El autor más joven tiene seis años, y junto con su padre, han montado un escenario con 75 bisontes; que como curiosidad, están descatalogados y cada uno puede llegar a valer treinta euros. Por otra parte, un adolescente de 14 años ha representado la película Cómo entrenar a tu dragón”, detalló.

Este año, Lleida Click se alarga cuatro días. “Abrimos el viernes por la tarde y lo prolongamos hasta el lunes con el objetivo de que la gente pueda venir antes y después del puente. El propósito es atraer al público familiar y aprovechar que también hay muchos turistas que estos días se encuentran en la ciudad. De hecho, en la misma Seu Vella hemos instalado el diorama de la catedral que presentamos el año pasado”, apuntó Botija. En este sentido, unas quinientas personas ya habían visitado Lleida Click a media tarde de ayer, convirtiendo el Mercat del Pla en otro diorama más: un gran escenario familiar.

El certamen, que estrena colaboración con la Asociación de Monitores y Educadores de Lleida (AMELL), cuenta también con tres tiendas de coleccionismo, una de las cuales ofrece a los coleccionistas artículos hechos con impresoras 3D.