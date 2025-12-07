Mercados que acercan la Navidad

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Varias localidades de Lleida celebraron ayer los tradicionales mercados que adentran a la ciudadanía en la época navideña, llenando las calles y las plazas de paradas con productos variados o actividades lúdicas.

En Bellpuig, el Mercat de Sant Nicolau contó con la participación de unas 40 paradas en la plaza Ramon Folch y con una buena afluencia de visitantes. Desde el año pasado, el ayuntamiento y Foment de Mercats apuestan por potenciar y ampliar esta tradicional actividad. Cabe destacar la alta participación en el cuentacuentos teatralizado del Mag Galderic que ofreció Cruma a mediodía, mientras que por la tarde tuvo lugar un concierto de villancicos a cargo de Carlitos Miñarro y el encendido del alumbrado navideño. Durante la jornada también se entregaron los premios del concurso de fotografía para el calendario del 2026 y hubo actividades infantiles toda la tarde con los Pics del AEiG Ramon Folch. No faltó, tampoco, el photocall de Foment de Mercats.

En Cervera, el centro histórico se llenó de ambiente festivo con el tradicional Mercat de Nadal, que ofreció más de 40 paradas con productos artesanales, de proximidad y de calidad a lo largo de la calle Major. Además, la plaza Major acogió un espacio lúdico y familiar, y la iglesia de Sant Joan presentó una muestra de pesebres elaborados por entidades y particulares de la ciudad. Durante la inauguración, el alcalde, Jan Pomés, y varios concejales recorrieron el mercado saludando a los expositores. La jornada culminó con una proyección mapping 3D de luz y sonido.

Asimismo, el centro histórico de Balaguer acogió más de 80 paradas para celebrar la Fira Mercat de Santa Llúcia con una amplia oferta de productos gastronómicos y objetos característicos de la Navidad.