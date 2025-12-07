‘Sirât’ recibe dos nominaciones en los Critics’ Choice Awards estadounidenses

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La película española Sirât, dirigida por Oliver Laxe y protagonizada por Sergi López, recibió la pasada madrugada dos nominaciones a los Critics’ Choice Awards, galardones que otorga la asociación de críticos estadounidenses. El filme opta, por un lado, a la estatuilla a mejor película en lengua extranjera, una categoría en la que competirá con Belen, El agente secreto, Un simple accidente, No hay otra opción y La chica zurda. Sirât, además, aspira a recibir el premio a mejor sonido, por el trabajo de la barcelonesa Laia Casanovas.

Finalmente, Sirât no forma parte de las seis películas nominadas a mejor banda sonora, pese a ser parte de la selección previa –integrada por doce títulos–. La gala de los Critics’ Choice Awards tendrá lugar el 4 de enero del próximo año en Los Angeles.

Más reconocimientos

Por otra parte, la prestigiosa revista The New Yorker eligió el viernes al filme de Laxe –definida como “abrumadora”– como la mejor película del año por delante de Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson.