Junts reclama que no se cierre la ludoteca Arenys del Segre

El grupo municipal de Junts per Catalunya en Lleida reclama a la Paeria encontrar una solución que garantice la continuidad de la ludoteca Arenys del Segre, en el barrio del Joc de la Bola, después de que la Generalitat haya anunciado el cierre definitivo de este equipamiento el próximo mes de enero. La portavoz de Junts, Violant Cervera, y el concejal David Melé visitaron la ludoteca y expressaron al presidente de la asociación de vecinos y a las familias usuarias el apoyo de Junts a la continuidad de este equipamiento educativo tan arraigado al barrio. En un comunicado, Junts per Catalunya expresó que comparte plenamente la reivindicación del barrio para salvar este espacio. Por ello, el grupo municipal insta la Paeria a hallar una fórmula que garantice la continuidad del servicio, proponiendo diversas vías para asegurar su supervivencia: integrar la ludoteca dentro de la Xarxa Municipal de Ludoteques, garantizando así su funcionamiento mediante la gestión municipal, o formalizar una cesión de uso del espacio por parte de la Generalitat para que el ayuntamiento lo pueda poner a disposición de la asociación de vecinos y garantizar el acceso comunitario al servicio.

El barrio de Joc de la Bola no puede disponer de ningún equipamiento público más allá de un pequeño local utilizado por la asociación de vecinos. En este sentido, Cervera lamentó que “un barrio que ya sufre la falta de equipamientos públicos, no se puede permitir perder el único espacio lúdico y educativo para las familias”. “Lleida no puede cerrar equipamientos que funcionan, que tienen demanda y que refuerzan la vida comunitaria”, añadió.