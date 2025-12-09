SEGRE
DIRECTE

Macrojuicio por la mayor partida de cocaína intervenida en Lleida: el mosso d'esquadra no reconoce los hechos y no quiere pactar

El Conservatori de Cervera, en Euskadi

Actuación conjunta en el festival de Arrasate-Iria de alumnos de acordeón de Cervera y Andorra. - SANTI RIU

Actuación conjunta en el festival de Arrasate-Iria de alumnos de acordeón de Cervera y Andorra. - SANTI RIU

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

En:

Los alumnos de acordeón de los conservatorios de Cervera y de Andorra culminaron el pasado fin de semana un año y medio de proyecto musical en común, cuyo fruto se pudo ver en el prestigioso Festival y Concurso Arrasate-Iria, en Mondragón (Guipúzcoa). En las categorías individuales, 8 alumnos de Cervera consiguieron medallas. En el apartado de agrupaciones orquestales, la formación conjunta de Cervera y Andorra fue la más joven del festival, con 22 participantes, obteniendo una medalla de plata ante otros grupos, alguno profesional.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking