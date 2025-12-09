El Conservatori de Cervera, en Euskadi

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los alumnos de acordeón de los conservatorios de Cervera y de Andorra culminaron el pasado fin de semana un año y medio de proyecto musical en común, cuyo fruto se pudo ver en el prestigioso Festival y Concurso Arrasate-Iria, en Mondragón (Guipúzcoa). En las categorías individuales, 8 alumnos de Cervera consiguieron medallas. En el apartado de agrupaciones orquestales, la formación conjunta de Cervera y Andorra fue la más joven del festival, con 22 participantes, obteniendo una medalla de plata ante otros grupos, alguno profesional.