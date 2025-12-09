Más de un año para resolver custodias

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los juzgados catalanes acumulan anualmente alrededor de 4.000 resoluciones pendientes sobre guarda y custodia de hijos menores o dependientes en separaciones no matrimoniales, desde hace casi una década. Son datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vinculados al aumento del 150% de las separaciones que llegan a los juzgados por la custodia y/o guarda de hijos, unos casos que han pasado de 2.500 al año en 2005 a más de 6.000 a partir de 2014. El efecto ha sido un incremento progresivo del tiempo que las parejas esperan la decisión del juez sobre las condiciones de la custodia o el cuidado de los hijos, que en las separaciones no amistosas pasa de seis meses de media en 2005 a más de un año en 2024.

Desde el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), lo atribuyen a razones sociológicas, ya que “cada vez las parejas se separan más a menudo y antes”, asegura Cristina Díaz-Malnero, diputada de la junta del ICAB y especialista en derecho de familia. Por lo tanto, con parejas jóvenes y en edad de tener hijos pequeños, “hay más porcentaje de divorcios y separaciones en las que se tiene que decidir el régimen de guarda de los hijos”, explica.

Paralelamente, Díaz-Malnero destaca que las mujeres ya no dependen tanto económicamente de los hombres y “aguantan menos ciertas diferencias de pareja”, dice. A su vez, “los hombres también se han incorporado a los cuidados familiares y quieren compartir más el cuidado de los hijos”, añade la letrada. En efecto, la custodia compartida ya supone más del 60% de las asignaciones en divorcios en Catalunya, cuando en el año 2013 no llegaban al 30%, según datos de la última Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios (2024) del INE.

Aproximadamente el 40% de los casos que entran en el juzgado cada año son separaciones contenciosas, aquellas en las que la pareja recurre a una demanda judicial para determinar las condiciones de la separación y que son, por tanto, las que más tardan en resolverse: actualmente, 13,7 meses de media. De hecho, desde 2020 siempre ha superado el año. Aunque hay más separaciones amistosas, el 73% de todas las resoluciones que quedan pendientes en el juzgado son contenciosas.

En este sentido, la diputada de la junta de gobierno del ICAB reivindica el papel de los letrados como mediadores para pactar ciertas medidas provisionales y un trato más o menos razonable entre todos los miembros de la familia. “Nuestro trabajo es de contención del conflicto y de acompañamiento”, asegura.

Faltan juzgados especializados para casos de familia

El segundo factor que explica el aumento de los tiempos de espera es que, mientras el número de casos se ha multiplicado, el número de juzgados especializados en cuestiones de familia en las capitales y grandes ciudades prácticamente no han aumentado. Además, la situación en los juzgados mixtos de los partidos judiciales más pequeños es aún más precaria, según señala Díaz-Malnero. De hecho, la letrada explica que en estos últimos juzgados, que atienden casos penales y civiles de todo tipo, los asuntos de familia quizá no son prioritarios, y eso hace que los plazos de resolución se alarguen todavía más.