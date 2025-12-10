Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los centros educativos de Ponent han protagonizado este miércoles una jornada de movilización, con la participación del personal docente y de apoyo educativo. Esta acción colectiva se enmarca dentro de un ciclo de protestas que se inició con una manifestación en Barcelona el 15 de noviembre y que, según indican los sindicatos, continuará en las próximas semanas.

Desde primera hora de la mañana, los trabajadores se han concentrado ante sus centros para expresar su malestar con las condiciones actuales del sistema educativo. Les principales reivindicaciones se centran en la reducción de ratios de alumnado por aula, la disminución de cargas burocráticas, el aumento de recursos materiales y humanos, así como mejoras salariales. Les acciones han incluido despliegue de pancartas, lecturas de manifiestos y actividades reivindicativas que han evidenciado el malestar creciente entre los profesionales del sector.

Centros participantes en toda la demarcación de Lleida

La movilización ha tenido una amplia representación territorial. En la ciudad de Lleida han participado la Escola Joan XXIII, la INS Ronda, la Escola Minerva, la Escola Santa Maria de Gardeny, la Escola Alba, el INS Torrevicens, la Escola Sant Jordi y el INS Manuel de Montsuar. En el Segrià, se han sumado centros como el INS Joan Solà de Torrefarrera y el INS Canigó d'Almacelles, además de las escuelas de Alfès y Aitona.

En la zona del Urgell y la Segarra, las movilizaciones han contado con la participación de la Escuela Santa Creu d'Anglesola, el INS Costafreda, el INS Pedrolo, la Escola Maria Mercè Marçal y la Escola Jacint Verdaguer de Tàrrega, además del INS Segarra de Cervera y la Escuela Ramon Estalella de Guissona. En el Pirineo, también se ha sumado el INS Pont de Suert.

Perspectivas de continuidad de las movilizaciones

Desde CGT, uno de los sindicatos convocantes, han valorado muy positivamente la respuesta obtenida y han subrayado la importancia de mantener la organización interna en los centros. "Vienen días de movilizaciones y huelgas, y lo que hemos visto hoy en Ponent es una muestra clara de la fuerza y determinación de las trabajadoras", han afirmado delegadas sindicales del territorio en declaraciones recogidas por este medio.

Este mismo miércoles por la tarde, los docentes se han manifestado ante la Delegación del Gobierno en Lleida (vean el vídeo a continuación).