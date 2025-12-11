He ganado la Lotería de Navidad, y ahora... ¿qué? Los pasos cruciales que tendrías que dar antes de cobrar el premio

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Cada 22 de diciembre, millones de personas sueñan con cambiar su vida gracias al sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Escuchar tus números resonar entre los premiados puede ser un momento emocionante, pero también el inicio de una serie de decisiones importantes. Aunque la mayoría cree que el primero es correr a cobrar el premio, el verdadero primer paso es mucho más sencillo y crucial: hacer una fotocopia del décimo ganador.

Este pequeño acto puede evitar grandes quebraderos de cabeza y garantizar que todo el proceso sea seguro y ordenado. A poco menos de dos semanas para el próximo sorteo del 2025, es importante conocer los pasos clave que hay que seguir después de descubrir que tienes un décimo premiado, empezando siempre por esta primera acción preventiva que a menudo se olvida por la emoción del momento.

Fotocopiar y proteger al décimo ganador

Si tu décimo es físico, antes de cualquier otra acción, hay que realizar una fotocopia en ambas caras. Además, es recomendable tomar fotografías nítidas con el móvil, asegurándote que el número y el código de seguridad sean legibles. Estas copias serán esenciales en caso de pérdida, deterioro o cualquier disputa legal que pueda surgir.

Una vez fotocopiado, guarda el billete original en un lugar seguro, como una caja fuerte o un sobre en un espacio protegido de daños. En caso de décimos digitales, verifica que el correo de confirmación esté correctamente almacenado, ya sea a tu correo electrónico o en una copia digital en la nube.

Verificar el premio de manera oficial a la web de Loterías

Es fundamental asegurarte de que tu décimo ha sido premiado. Aunque la emoción puede llevarte a confiar en las noticias o comentarios de amigos, lo mejor es comprobar el número de manera oficial. Para hacerlo, utiliza la web de Loterías y Apuestas del Estado , aplicaciones oficiales o puntos de venta autorizados.

También hay que confirmar la cantidad exacta del premio, ya que los importes inferiores a 40.000 euros están exentos de impuestos, mientras que los superiores tienen una retención del 20%. Tener esta información clara será importante para planificar los siguientes pasos a seguir.

Consultar con un abogado o asesor financiero

Ganar la lotería no sólo trae alegrías, sino también una serie de implicaciones fiscales y legales que pueden ser complicadas de gestionar. Antes de hacer cualquier movimiento con el dinero, lo mejor es buscar asesoría profesional.

Un abogado especializado en loterías o un asesor financiero puede ayudarte a resolver cuestiones como los impuestos aplicables, ya que a partir de 40.000 euros Hacienda rindió un 20% del premio; la gestión de premios compartidos , porque si el décimo es compartido, el asesor podrá guiarte para formalizar acuerdos claros y evitar conflictos posteriores; y para orientarte sobre cómo hacer crecer el dinero para garantizar una estabilidad financiera a largo plazo.

Mantener la discreción

Aunque la tentación de compartir la noticia con familiares y amigos puede ser grande, hay que ser prudente. Hacer público tu premio puede atraer solicitudes de dinero e incluso estafas.

Lo ideal es explicarlo sólo a las personas más próximas y de confianza, al menos hasta que hayas gestionado los aspectos legales y financieros. Si el premio es muy grande, algunas personas optan por contratar a un representante que cobre el dinero en su nombre para evitar aparecer públicamente asociados al premio.

Proceder al cobro del premio

Una vez hayas seguido los pasos anteriores, llega el momento de cobrar el premio. Los importes de hasta 2.000 euros pueden cobrarse en cualquier punto de venta autorizado, mientras que las cantidades mayores tienen que tramitarse en entidades bancarias colaboradoras de Loterías y Apuestas del Estado, que son BBVA y CaixaBank.

Recuerda llevar contigo el décimo original y, si se trata de un premio compartido, los documentos que reflejen los acuerdos de reparto correctamente firmados por todas las partes implicadas.

Planificar el uso del dinero

Después de cobrar el premio, es importante resistir la tentación de gastarlo de manera impulsiva. Una buena estrategia es dividir el dinero en varias partes: el ahorro, es decir, el dinero que guardarás a largo plazo; los que destinarás a invertir para hacer crecer tu patrimonio (como por ejemplo, abrir el bar que siempre habías querido tener o comprar acciones de una gran multinacional); y aquellos que te gastarás en tus caprichos, como un viaje o un regalo especial para celebrar que te ha tocado la lotería.