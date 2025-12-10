LOTERIA
Compartir dècims de loteria: és suficient un missatge de confirmació pel Whatsapp?
Experts en consum recomanen documentar per escrit qualsevol participació compartida en la Loteria de Nadal per garantir el cobrament just entre participants
Amb l'arribada del Nadal, moltes persones opten per compartir dècims de loteria amb amics o companys de feina per diversificar les seves apostes. Aquesta pràctica, tot i ser habitual, requereix certes precaucions legals per evitar conflictes en cas que el número resulti premiat. Els experts adverteixen que, sense la documentació adequada, podrien sorgir problemes greus a l'hora de reclamar la part corresponent del premi.
L'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) ha publicat diverses recomanacions al respecte, recordant que un dècim de loteria és un document al portador, cosa que significa que el premi correspon legalment a qui tingui el bitllet físic en el seu poder. Per aquesta raó, esdevé imprescindible deixar constància escrita de qualsevol acord de participació compartida, independentment de la confiança que existeixi entre els participants.
Segons indiquen els professionals del sector, només pot cobrar el premi la persona que presenta el bitllet original a l'entitat bancària. Per tant, cal establir un contracte formal signat per tots els participants, assegurant-se que cadascú conservi una còpia original d'aquest document. Aquesta precaució, que sovint es considera innecessària entre persones properes, pot evitar desavinences imprevistes després del sorteig.
Elements essencials del contracte de participació
El document que han de signar tots els participants ha d'incloure diversos elements clau. En primer lloc, la persona dipositària del dècim ha de proporcionar fotocòpies a tots els implicats. A més, el contracte ha d'especificar el DNI de cadascun dels participants, així com el número, sèrie i fracció del dècim (visible a la fotocòpia o detallat per escrit).
També resulta fonamental registrar la quantitat exacta que aporta cada participant i recollir la signatura de tothom. Quan el posseïdor del bitllet acudeixi al banc per cobrar el premi, haurà de presentar aquest document signat perquè quedi constància que el premi és compartit.
Els experts assenyalen que "és molt possible que el banc li pagui només a la persona que porta el bitllet, per això s'ha de guardar el document per a quan faci el repartiment perquè Hisenda no li reclami a ell la totalitat, i perquè el pagament als altres no es consideri formalment una donació".
Les captures per WhatsApp no són garantia suficient
Pel que fa a l'ús de plataformes digitals com WhatsApp per compartir imatges dels dècims, l'OCU adverteix que les fotografies enviades per aquesta via no constitueixen una prova prou sòlida en cas de conflicte. "Els missatges de WhatsApp poden ser una prova, sempre que hi apareguin les dades del dipositari, els participants i la participació de cadascun", matisa l'organització, tot i que recomana optar per mètodes més formals i segurs.