Lleida se vuelca con La Marató

Las comarcas leridanas llevan semanas volcadas en la 34 edición de La Marató de 3Cat, dedicada este año a la divulgación e impulso de la investigación en cáncer, una de las principales causas de muerte en Catalunya y en todo el mundo. La maratón solidaria tendrá lugar el domingo, jornada que concentrará la mayoría de las actividades programadas en los diferentes municipios de Ponent y del Pirineo para contribuir a la lucha contra esta enfermedad. También habrá una sede telefónica en la Universitat de Lleida para recibir donativos. Según la web de la iniciativa, en las comarcas leridanas se han organizado más de 400 actividades para la ocasión, entre caminatas, chocolatadas, recogidas de productos, mercadillos, bailes, talleres, charlas o iniciativas deportivas. Además, las propuestas coinciden con las celebraciones navideñas que ya han empezado. Muchas ya se han celebrado en los dos últimos meses y también hay programadas para fechas posteriores.

Las propuestas son de todo tipo. En Rialp, por ejemplo, la Associació Cassigalls ha puesto en marcha una tienda solidaria a través de la compra de artesanía mientras que en Vallbona de les Monges el pasado fin de semana se organizaron diferentes actividades para recaudar dinero como una parada para vender dulces y una comida de hermandad con 90 asistentes.

Según datos del departamento de Salud, en 2024 fallecieron 17.000 personas en Catalunya a causa del cáncer, 46 personas cada día y dos cada hora, y se diagnosticaron 45.600 casos. La comunidad científica pronostica que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrán cáncer en algún momento de su vida. Durante el año pasado, según Salud, se detectaron más de 1.578 nuevos casos de cáncer en las comarcas leridanas y fallecieron 1.007 personas a causa de esta enfermedad.