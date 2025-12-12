Alumnos de FP del instituto La Segarra idean soluciones a retos reales en 24 horas

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Cómo reducir las bajas laborales y mejorar la salud de los trabajadores y una herramienta de comunicación interna para los empleados de una planta de producción. Estos son los retos en los que trabajan desde ayer por la mañana dieciséis estudiantes de Formación Profesional del instituto La Segarra de Cervera en el marco de las 24 horas de Innovació en la modalidad School Hub, una jornada que conecta la FP con el mundo empresarial a través de retos reales planteados por empresas, en este caso Umivale Activa y Delafruit. Tras 24 horas trabajando en equipo, pensando y creando, hoy a las 8.00 horas tendrán que presentar sus propuestas en un pitch de un minuto y medio. Laia Sió, responsable del programa Innova FP del centro, destacó que es “una oportunidad única para ver cómo la FP se conecta con el mundo empresarial y cómo los jóvenes desarrollan soluciones reales de forma colaborativa y multidisciplinar”. La actividad combina trabajo intensivo, coordinación de equipo y creatividad, y pone a prueba distintas habilidades. Hace dos años, el instituto La Segarra consiguió el primer premio de esta misma modalidad con un reto presentado por Estrella Damm en el que propusieron vasos reutilizables para los conciertos.