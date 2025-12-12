SEGRE
Més d'un centenar de  tractors en la protesta a Tàrrega per reclamar el replantejament de les ZEPA

Artesanía de las Escoles Especials

Representantes de la Diputación visitaron ayer la parada, ubicada en la calle del Carme. - DIPUTACIÓN DE LLEIDA

Usuarios de las Escoles Especials de la diputación de Lleida inauguraron ayer su tradicional parada de productos de artesanía en la calle del Carme, ante el edificio de la institución. El estand permanecerá hasta hoy para vender productos de elaboración propia y directamente relacionados con las fiestas navideñas. Algunos de los beneficios irán a parar a la Marató de 3Cat, que se celebra este domingo. Asimismo, durante la jornada de ayer, los usuarios que participan en la parada recibieron la visita de representantes de la Diputación. Las Escoles Especials Llar de Sant Josep atienden a alumnos de entre cinco y 20 años con diferentes grados de discapacidad.

