Cuánto toca si aciertas las últimas cifras del Gordo de la Lotería de Navidad

Este lunes 22 de diciembre tendrá lugar el sorteo de la Lotería de Navidad, uno de los momentos más esperados del año por la alegría, ilusión y sociabilidad que hay en torno a los números que salen de los bombos del Teatro Nacional de Madrid. Millones de catalanes y españoles estarán atentos a los cánticos de los niños de San Ildefonso. Claro está que el objetivo del Sorteo Extraordinario de Navidad es El Gordo, pero si no se consigue, también hay quien puede ganar un buen pellizco con el segundo (125.000 euros el décimo) o el tercer premio (50.000 euros el décimo).

Además, si no toca ninguno de estos premios, pero coinciden algunas de las terminaciones de los primeros premios, también se puede arañar una cantidad interesante. La lotería de Navidad 2025 reparte en total 2.590 millones de euros en premios. Concretamente, El Gordo se bonifica con 400.000 euros el décimo, pero la mayor parte del dinero se destina al reparto de premios menores.

Qué ganas con las últimas cifras del Gordo

Los premios más conocidos, más allá del Gordo, son el Segundo y el Tercer premio, pero la realidad del sorteo es que muchos de los décimos premiados son los conocidos como aproximaciones. En el caso de las aproximaciones de El Gordo, estas son el reintegro, es decir, si la última cifra coincide con el primer premio. En este caso, se recupera lo que se juega: 20 euros. Sin embargo, en el caso de acertar las dos últimas cifras, el premio aumenta a 5€ por cada euro jugado, es decir, se paga a 100 euros el décimo más 20 euros del reintegro: en total, 120 euros.

¿Y si se acierta las tres o cuatro últimas cifras? Pues el premio es exactamente lo mismo que si se aciertan dos, 120 euros por cada décimo jugado.

Además, hay dos aproximaciones a El Gordo más generosas. Estas son las aproximaciones al número anterior y posterior a El Gordo, que se pagan a 2.000 euros por décimo jugado, o 100 euros por cada euro jugado. Todos estos premios están exentos de impuestos, ya que son inferiores a la cantidad fijada por Hacienda, que establece el límite en 40.000 euros.

Otras aproximaciones con valor económico

Además, existen otros premios por aproximaciones que no están ligados al número ganador del Primer Premio. Son los siguientes:

- Número anterior y posterior al Segundo Premio: 1.250 euros por décimo o 62,50 euros por cada euro apostado.

- Número anterior y posterior al Tercer Premio: 960 euros el décimo o 48 euros por cada euro jugado.

Por otra parte, también está el caso de que haya números coincidentes con las últimas cifras del Segundo y Tercero premio. En ambos casos, si las dos últimas cifras coinciden con el número premiado, se bonificará con 100 euros el décimo o cinco euros por cada euro jugado.