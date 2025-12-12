Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Les celebraciones propias de estas fechas toman fuerza en Ponent con los principales mercados de Navidad.

En Tàrrega se celebra desde este viernes (16.30) hasta el domingo y reunirá a más de 90 expositores por las calles del centro histórico, y con el GastroNadal abierto hasta las 24.00.

Almenar celebrará el sábado su 9.º Mercat de Nadal i Lletra, en la plaza del Mercado y la calle Horta. La jornada reunirá comercio local y artesanos, además de actividades familiares y la visita del cartero real de los Reyes Magos durante la mañana.

Aquel mismo día, Guissona acogerá su Fira de Nadal i d'Artesania, acompañada del tradicional mercado de antigüedades y coleccionismo.

En Lleida, el Mercat d'Artesans de Nadal abrirá este viernes en la plaza de la Catedral, el Patio de las Comedias y Vila de Foix, con 27 paradas. El mercado comparte horario con el Mercat de Santa Llúcia, que mantiene en el Patio de las Comedias sus paradas de pesebres y decoración navideña. Por su parte, el Mercat de les Idees, dedicado a jóvenes artistas y creadores, este año se traslada a la avenida Francesc Macià. El Trenet de Nadal recorrerá la ciudad con paradas en la Paeria, Avda. Blondel-IEI, Ricard Viñes-Prat de la Riba y Auditorio. Paralelamente, en las 19.00 en la Paeria, arrancará el Cicle de Nadal, que incluirá el pregón de Navidad a cargo de Daniel Palau Valero, obispo de Lleida. El acto se cerrará con villancicos interpretados por la Coral Nens de l'Orfeó Lleidatà.