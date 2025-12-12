DONDE VAMOS
Los Mercados de Navidad de la demarcación de Lleida que no te puedes perder este fin de semana
Los tradicionales mercados ponen color en estas fiestas con decenas de paradas con productos artesanales y de proximidad a las calles de varios municipios leridanos
Les celebraciones propias de estas fechas toman fuerza en Ponent con los principales mercados de Navidad.
En Tàrrega se celebra desde este viernes (16.30) hasta el domingo y reunirá a más de 90 expositores por las calles del centro histórico, y con el GastroNadal abierto hasta las 24.00.
Almenar celebrará el sábado su 9.º Mercat de Nadal i Lletra, en la plaza del Mercado y la calle Horta. La jornada reunirá comercio local y artesanos, además de actividades familiares y la visita del cartero real de los Reyes Magos durante la mañana.
Aquel mismo día, Guissona acogerá su Fira de Nadal i d'Artesania, acompañada del tradicional mercado de antigüedades y coleccionismo.
En Lleida, el Mercat d'Artesans de Nadal abrirá este viernes en la plaza de la Catedral, el Patio de las Comedias y Vila de Foix, con 27 paradas. El mercado comparte horario con el Mercat de Santa Llúcia, que mantiene en el Patio de las Comedias sus paradas de pesebres y decoración navideña. Por su parte, el Mercat de les Idees, dedicado a jóvenes artistas y creadores, este año se traslada a la avenida Francesc Macià. El Trenet de Nadal recorrerá la ciudad con paradas en la Paeria, Avda. Blondel-IEI, Ricard Viñes-Prat de la Riba y Auditorio. Paralelamente, en las 19.00 en la Paeria, arrancará el Cicle de Nadal, que incluirá el pregón de Navidad a cargo de Daniel Palau Valero, obispo de Lleida. El acto se cerrará con villancicos interpretados por la Coral Nens de l'Orfeó Lleidatà.