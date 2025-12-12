La sobrina de tres enfermeras de Lleida depuradas por el franquismo: "Mis tres tías tuvieron que exiliarse a Francia"

Rosa Zamora Sanuy recogió ayer tres documentos de reparación de trabajadores de la diputación de Lleida. Corresponden a sus tías Madalena, Avel·lina y Encarnació Sanuy Gatius, que fueron depuradas como enfermeras cuando tenían 17, 20 y 21 años respectivamente. “Lo fueron durante la guerra y cuando se desmanteló el hospital de Lleida tuvieron que huir. Primero a Solsona, después a Manresa hasta que se exiliaron en Francia”, explicó. Las tres hicieron su vida en el país vecino, aunque no lo tuvieron nada fácil. “Fueron años muy duros y además se encontraron allí con la Segunda Guerra Mundial”, relata su sobrina.

También tuvieron que afrontar la pena de no poder regresar a su lugar de origen, en Alpicat. “Recuerdo que entre el 65 y el 67 vinieron de vacaciones, pero debían tener un documento especial para poder visitar a su familia”, relató. Una vez se jubilaron, sí que pudieron regresar a casa.

De hecho, están enterradas en Alpicat, su lugar de origen. “Querían volver”, aseguró emocionada Rosa, quien destacó que sus tres tías “eran muy valientes y, aunque explicaban historias, muchas cosas se las callaban porque todavía tenían miedo”.