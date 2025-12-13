Abre la Fira d’Artistes y Mercat de Nadal de Tàrrega

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Tàrrega abrió ayer la 26 edición de su Fira d'Artistes y Mercat de Nadal, que repite en el centro comercial de la ciudad tras el gran éxito del pasado año con más expositores hasta llegar a los 90 y unas 40 actividades durante todo el fin de semana, con todas las plazas ya agotadas, entre las degustaciones, los talleres y los showcookings. La alcaldesa, Alba Pijuan, puso en valor la sinergia entre el certamen y los comercios locales mientras que la concejala de Promoción Económica, Núria Robert, destacó que los visitantes “pueden encontrar detalles artesanos diferentes” para regalar y disfrutar de “muchas actividades”. A la inauguración también asistió Agustí Jiménez, vicepresidente de la Diputación.

Hoy y mañana la Fira d’Artistes y Mercat de Nadal se puede visitar de 10 a 14.30 y de 16.30 a 21 horas.