Arranca la temporada de esquí en Port Ainé con mejoras de la estación y la inauguración de un nuevo restaurante

Una persona en una cinta a la estación de Port Ainé.ACN / MARTA LLUBICH

La estación de Port Ainé ha inagurado hoy la principal novedad de esta temporada de invierno, un nuevo restaurante en la cota 2.100.

El establecimiento, llamado Clots, es un espacio para que los visitantes puedan hacer una pausa a pie de pistas. Se ha presentado este sábado en un acto celebrado con Parc Natural de l'Alt Pirineu.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), propietaria y gestora del espacio, también ha anunciado la mejora de los servicios ofrecidos por la estación. Por ejemplo, los sistemas de producción de nieve se han renovado y ahora son "más eficientes y sostenibles", según afirma FGC. También se ha actualizado el material de alquiler de esquí y snowboard.

Por otra parte, Port Ainé ha programado varias actividades durante toda la temporada, como catas de productos locales, actuaciones musicales, talleres o competiciones deportivas. Este año también se celebrará una nueva edición del Festival de Nadal.

El gerente de la estación, Xavier Bigorda, ha declarado que "potenciar las actividades de nieve y también más allá de la nieve en los Pirineos nos permite trabajar para el equilibrio territorial y la dinamización económica, en este caso en el Pallars."

Inauguración del nuevo mural en Puerto Ainé.FGC

En el acto de este sábado, también se ha inaugurado un mural en la caseta de compresores de Port Ainé, en el marco del Día Internacional de las Montañas. La estación tiene la voluntad de "divulgar los valores naturales y culturales" del Parc Natural de l'Alt Pirineu, según afirma FGC en un comunicado.