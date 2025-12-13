Lleida, en el Top 5 del ranking de las ciudades españolas más solidarias

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Lleida se consolida como una de las ciudades más solidarias del Estado al situarse en el top 5 del ranking elaborado por GoFundMe en su informe Year in Help 2025. La plataforma identifica a las urbes con mayor número de donaciones per cápita, una lista liderada por Barcelona y Madrid, seguida de València, Granada y, en quinta posición, Lleida. Este resultado refleja el peso creciente de la capital del Segrià en el mapa solidario español.

A lo largo de 2025, la ciudadanía leridana realizó 622 donaciones, que sumaron 25.000 euros. Aunque la cifra económica no es la más elevada, proporcionalmente sí destaca la intensidad participativa de Lleida, que mantiene un compromiso constante con causas locales y también de alcance social más amplio.

El informe sitúa a España como uno de los actores más relevantes dentro de GoFundMe durante el último año. Con 13 millones de euros recaudados y más de 340.000 donaciones, el país confirma una tendencia al alza en la movilización ciudadana, incluso en un contexto económico complejo. La plataforma subraya que “este crecimiento responde tanto a la creación de nuevas campañas como al apoyo sostenido a iniciativas ya consolidadas”.

A escala global, 2025 supuso un punto de inflexión para GoFundMe. La comunidad internacional registró una media de 2,5 donaciones por segundo y más de 72 millones de recaudaciones compartidas a través de las redes sociales, un indicador claro de la enorme visibilidad de las campañas. Además, más de 47 millones de donaciones se destinaron directamente a personas, reforzando la función de la plataforma como espacio de apoyo mutuo.