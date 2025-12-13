Papá Noel, en Cardenal Remolins

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La asociación de comerciantes de las calles Democràcia y Cardenal Remolins de Lleida inauguró ayer las actividades y la decoración que han instalado para celebrar la campaña de Navidad. Lo hizo con una actuación del grupo Caram Com Balla, que hizo las delicias de los más pequeños con su repertorio de canciones populares. La entidad también ha habilitado la casa de Papá Noel, en la que los niños podrán entregarle sus cartas. Papá Noel estará allí hoy de 12.00 a 13.30 horas y de 18.30 a 19.30; el viernes 19 de 18.30 a 19.30, el domingo 20 y el miércoles 23 de 12.00 a 13.30 y de 18.00 a 19.30, y el jueves 24, el día de Nochebuena, desde las 12.00 hasta las 13.30 horas.